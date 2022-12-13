Урсула фон дер Ляйен не стала оценивать такую возможность со стороны КНР.

Глава ЕК отказалась комментировать обвинения в отношении Китая о поставках оружия РФ. Об этом стало известно во время выступления руководителя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на пресс-конференции в США по результатам переговоров с президентом Джо Байденом. Корреспонденты задали вопрос относительно того, действительно ли Пекин думает о поставках вооружения Москве. Этот вопрос фон дер Ляйен назвала "двусторонней проблемой" сторон.

Я считаю, что это двустороннее дело соответствующих стран. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава ЕК перечислила журналистам темы переговоров с американской стороной. Европейка не стала упоминать Китай в этом ключе. По ее словам, приоритет уделялся проблемам, связанным с Актом о снижении инфляции, одобренным властями США, а также украинскому кризису и санкционному давлению на Россию. Обсуждались и вопросы экономической безопасности между Вашингтоном и Брюсселем.

ЕС надеется согласовать с США доступ европейских компаний к Акту о снижении инфляции.

Фото и видео: YouTube / European Commission