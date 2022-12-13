Урсула фон дер Ляйен рассказала о темах, которые обсуждались с Джо Байденом.

ЕС надеется согласовать с США доступ европейских компаний к Акту о снижении инфляции. Соответствующее заявление руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала ходе общения с журналистами в Вашингтоне по результатам двусторонней встречи с лидером Белого дома Джо Байденом. Чиновница пояснила, что Евросоюз рассчитывает договориться с американской стороной о возможности доступа региональных компаний из Европы.

Во-первых, мы обсуждали Акт о снижении инфляции. Мы приветствуем этот акт, поскольку это массивные инвестиции в зеленую экономику, аналогичные плану, принятому в Европе. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Эксперт напомнила СМИ, что несколько недель назад страны-члены ЕС договорились о произведенных в Европе электромобилях и их доступе на американский рынок. Сейчас обсуждался вопрос сотрудничества в отношении критически значимого сырья, которое было произведено или переработано на территории Евросоюза. У этой продукции может быть доступ по аналогии с американскими производителями на внутренний рынок. Диалог продолжится по формированию новых стимулов для развития "зеленой энергетики" и "зеленой экономики", чтобы это направление одинаково работало по обе стороны Атлантического океана.

В ЕК не ответили, будет ли глава обсуждать с Байденом "Северные потоки".

Фото и видео: YouTube / European Commission