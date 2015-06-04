Глава ЕК возмутилась тем, что Венгрия приглашает россиян в ЕС без проверок

Урсула фон дер Ляйен выступила в ЕП с обвинениями в адрес администрации Виктора Орбана.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе дебатов в Европейском парламенте с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном возмутилась тем, что национальное правительство в Будапеште "приглашает россиян в наш союз" без организации дополнительных проверок по безопасности. Иностранная чиновница полагает, что именно такие действия якобы угрожают безопасности Евросоюза, а вовсе не существующая миграционная проблема, о которой упоминал Орбан.

Если говорить о том, кому разрешать приезжать в ЕС: как так могло случиться, что правительство Венгрии приглашает российских граждан в наш союз без дополнительных проверок безопасности? Эта новая схема Венгрии создает риски. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что в пресс-службе ЕК объяснили журналистам, что не получили развернутый письменный ответ от Будапешта на запрос о распространении на российских и белорусских граждан.

и Белоруссии программы выдачи венгерской двухлетней рабочей визы, ждут от Будапешта пояснения по проверке россиян и белорусов на безопасность.

При фон дер Ляйен Европа стала менее миролюбивой, заявил глава МИД Венгрии.

Фото и видео: YouTube / European Commission

