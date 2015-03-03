Глава ЕК рассказала об обсуждении с Бельгией финансирования Украины

Урсула фон дер Ляйен сообщила о продолжении диалога с национальным правительством в Брюсселе.

Европейская комиссия продолжает обсуждать с Бельгией финансирование киевского режима, в том числе за счет конфискации замороженных суверенных российских активов. Соответствующее заявление глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сделала в рамках публичного выступления перед депутатами в Европарламенте. Иностранная чиновница из коллективного Брюсселя заметила, что основным вариантом дальнейшей финансовой поддержки Украины остается предоставление стране кредита под иммобилизованные денежные средства Москвы. Однако у аналитиков есть и другие варианты, которые в настоящее время обсуждаются. Также ЕС поставит на Украину более двух гигаваттов электрической энергии для компенсации потерь выработки ресурсов из-за продолжающегося вооруженного конфликта.

Я приветствую обязательство Евросовета покрыть финансовые потребности Украины на следующие два года. Мы тесно сотрудничаем с Бельгией и всеми государствами-членами над вариантами выполнения этого обязательства. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

