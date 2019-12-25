Глава ЕК рассказала о числе украинских беженцев в ЕС за время конфликта

Урсула фон дер Ляйен назвала основные заслуги французского председательства в ЕС.

Глава Европейской комиссии рассказала о числе украинских беженцев, отправившихся на территорию Евросоюза за время регионального конфликта с Россией. На пресс-конференции в Брюсселе по результатам проведения второго дня саммита ЕС Урсула фон дер Ляйен объявила журналистам о том, что в ЕС оказались около 7,5 млн украинцев. Из них три миллиона человек все еще находятся в странах ЕС.

Мы за это время приняли 7,5 миллиона беженцев с Украины, три миллиона до сих пор находятся у нас. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Европейская чиновница поблагодарила президента Франции Эммануэля Макрона за успешное председательство Парижа в Совете ЕС. Она напомнила, что полугодовой срок французского руководства истекает 30 июня 2022 года, после этого на посту Францию заменит Чехия. По мнению Урсулы фон дер Ляйен, основным достижением Макрона можно считать введение шести западных антироссийских санкционных пакетов, а также оперативную организацию приема и помощи украинским беженцам.

Макрон анонсировал первую встречу европейского политического сообщества.

Фото и видео: European Commission