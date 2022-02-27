Глава ЕК предложит европейским лидерам отключить ряд российских банков от SWIFT

Она уверена, что это решение повредит возможностям российских банков работать в мире.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложит лидерам стран-членов Евросоюза отключить ряд российских банков от международной платежной системы SWIFT. Об этом она заявила в своем видеообращении.

По словам фон дер Ляйен, это решение повредит возможностям российских банков работать в мире. Она также напомнила, что SWIFT является доминирующей в мире системой межбанковских платежей.

Отрезание от SWIFT банков не даст им возможность проводить большинство финансовых операций в мире и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Ранее мы сообщали, что Германия не исключила возможное отключение России от SWIFT.

Видео: Youtube/Bloomberg Markets and Finance