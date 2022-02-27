Глава ЕК предложит европейским лидерам отключить ряд российских банков от SWIFT

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложит лидерам стран-членов Евросоюза отключить ряд российских банков от международной платежной системы SWIFT. Об этом она заявила в своем видеообращении.
По словам фон дер Ляйен, это решение повредит возможностям российских банков работать в мире. Она также напомнила, что SWIFT является доминирующей в мире системой межбанковских платежей.
Отрезание от SWIFT банков не даст им возможность проводить большинство финансовых операций в мире и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт.
Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК
Ранее мы сообщали, что Германия не исключила возможное отключение России от SWIFT.
Видео: Youtube/Bloomberg Markets and Finance
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