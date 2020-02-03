Германия не исключила возможное отключение России от SWIFT

По словам главы Министерства финансов ФРГ Кристиана Линднера, отключение России от SWIFT произойдет в том случае, если страны Евросоюза поддержат друг друга.

Германия допустила отключение России от SWIFT. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на выступление министра финансов ФРГ Кристиана Линднера.

В пятницу, 25 февраля, Линднер выступил с докладом перед своими коллегами на внеочередном саммите глав МИД ЕС в Париже. По его словам, отключение России от SWIFT произойдет в том случае, если страны Евросоюза поддержат друг друга. Тогда им удастся оказать дополнительное давление на Россию. Также накануне президент США Джо Байден сообщил, что вероятность отключения России от SWIFT сохраняется.

В Госдуме посчитали, что подобная мера – это "не драматично и не смертельно". С таким мнением выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он упомянул, что санкции, вводимые против России, имеют негативный эффект для стран, которые их вводят.

Ранее мы сообщили, что Минфин ФРГ Линднер допустил введение санкций против Путина и Лаврова.

Фото: Twitter / BMF