Урсула фон дер Ляйен рассказала о работе Еревана по поддержке антироссийских ограничений.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном и государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе приветствовала усилия властей из Еревана по предотвращению обхода санкционного давления стран коллективного Запада против России.

Я приветствую меры, которые принимает Армения для предотвращения обхода наших санкций против России. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое страны коллективного Запад начали оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. Руководство отмечало, что международным союзника киевского режима не хватает мужества признать провал собственных запретов и ограничений. Также многие европейские и американские эксперты говорили о неэффективности санкционной политики.

Еврокомиссия выделит Армении помощь на 270 миллионов евро.

Фото и видео: YouTube / Sky News