ЕК выделит Армении помощь на 270 миллионов евро

Урсула фон дер Ляйен рассказала о поддержке ЕС для Еревана.

Европейская комиссия обещает выделить Еревану п270 миллионов евро в качестве помощи на развитие государства на ближайшие четыре года. Соответствующее заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, американским государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Мы подготовили план роста и развития для Армении на 270 миллионов евро в форме грантов на предстоящие 4 года. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

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Фото и видео: YouTube / Sky News