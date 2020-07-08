Глава ЕК перечислила, что войдет в шестой пакет санкций против России

Урсула фон дер Ляйен рассказала о введении санкций по SWIFT, против военных и телеканалов России.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила региональным законодателям о том, что должно будет войти в шестой пакет антироссийских санкций. Информацией чиновница поделилась в рамках своего выступления перед депутатами Европарламента, проводимого в Страсбурге.

Сегодня мы представим шестой пакет санкций…Мы запретим трансляцию трех крупных российских вещателей. Они больше не смогут распространять свой контент в ЕС. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава Еврокомиссии добавила, что Брюссель отключает от международной банковской системы SWIFT один из ключевых российских банков. В Еврокомиссии также предлагают ввести аналогичную меру еще для двух крупных кредитных организаций. В санкционном пакете предусмотрены ограничительные меры для военнослужащих, причастных к преступлениям на территории Бучи и Мариуполя. Урсула фон дер Ляйен добавила, что В ЕС дают сигнал о том, что все ответственные за трагедии не останутся безнаказанными.

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Фото и видео: European Commission