Глава ЕК перечислила, что войдет в шестой пакет санкций против России

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила региональным законодателям о том, что должно будет войти в шестой пакет антироссийских санкций. Информацией чиновница поделилась в рамках своего выступления перед депутатами Европарламента, проводимого в Страсбурге.
Сегодня мы представим шестой пакет санкций…Мы запретим трансляцию трех крупных российских вещателей. Они больше не смогут распространять свой контент в ЕС.
Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК
Глава Еврокомиссии добавила, что Брюссель отключает от международной банковской системы SWIFT один из ключевых российских банков. В Еврокомиссии также предлагают ввести аналогичную меру еще для двух крупных кредитных организаций. В санкционном пакете предусмотрены ограничительные меры для военнослужащих, причастных к преступлениям на территории Бучи и Мариуполя. Урсула фон дер Ляйен добавила, что В ЕС дают сигнал о том, что все ответственные за трагедии не останутся безнаказанными.
Шольц заявил, что ФРГ ускорит отказ от российского газа.
Фото и видео: European Commission
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