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Глава ЕК отрицает ответственность ЕС за продовольственный кризис

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Урсула фон дер Ляйен прокомментировала ситуацию, при которой Африке стало сложно делать закупки в РФ.

Глава Европейской комиссии отрицает ответственность Евросоюза за продовольственный кризис и перебои с поставками сельскохозяйственной продукции на глобальный рынок. Такое заявление сделала Урсула фон дер Ляйен  во время выступления на пленарном заседании Европарламента перед местными депутатами. Она прокомментировала угрозу, которая может возникнуть из-за санкционного давления на РФ.

Санкции ЕС разработаны аккуратно, чтобы избежать негативных последствий, они не распространяются на продовольствие… Санкции не касаются торговли зерновыми, другим продовольствием России с третьими странами.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что ранее лидер Сенегала, действующий председатель Африканского союза Маки Салл заявил в своем обращении к европейским лидерам о том, что антироссийские санкции против банков, их отключение от международной системы SWIFT осложняют закупки продовольствия странами африканского региона или вовсе делают их невозможными.

Захарова: военные поставки на Украину ведут к развитию черного рынка в Западной Европе.

Фото и видео: European Commission

Теги: африка, еврокомиссия, европарламент, евросоюз, продовольственный кризис, урсула фон дер ляйен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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