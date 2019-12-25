Глава ЕК: "омикрон" может стать доминирующим в ЕС к середине января

Урсула фон дер Ляйен сказала, что очередное Рождество придется отмечать в условиях распространения ковида.

Глава Еврокомиссии считает, что "омикрон" может стать доминирующим в ЕС к середине января. Такое заявление дипломат сделала в рамках своего выступления на пленарной сессии Европейского парламента. Мероприятие проводится в Страсбурге. Она не исключила вытеснение варианта "дельта" южноафриканским.

Меня беспокоит "омикрон", который потенциально еще более заразный. Количество подтвержденных случаев заражения им увеличивается вдвое каждые 2-3 дня, это очень быстро. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В ЕК уточнили, что рост заболеваемости COVID-19 в регионе по-прежнему связан со штаммом "дельта". Ляйен полагает, что второе Рождество в Евросоюзе пройдет под знаком пандемии ковида. Однако в этот раз специалисты имеют метод борьбы и преодоления инфекции в долгосрочной перспективе. На текущий период число доз вакцин достаточно для каждого жителя ЕС.

Глава ЕК назвала ограничение поставок газа Молдавии из РФ попыткой давления на Кишинев.

Фото и видео: European Commission