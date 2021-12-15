Глава ЕК назвала ограничение поставок газа Молдавии из РФ попыткой давления на Кишинев

Урсула фон дер Ляйен прокомментировала контракт по газу между РФ и Кишиневом.

Глава Еврокомиссии назвала ограничение поставок газа Молдавии из РФ попыткой давления на Кишинев. Такое заявление дипломат сделала во время выступления на пленарной сессии Европейского парламента. Мероприятие транслировалось на официальном сайте. ЕК увидела в действиях Москвы намерение повлиять на республику в период резкого скачка цен на электроэнергию. По словам специалиста, авторитарные режимы не смогут дестабилизировать регион ЕС, а также соседние территории.

Мы также видим откровенные попытки оказывать давление на Молдавию за счет ограничения поставок газа в период высоких цен на электроэнергию. Страны-члены ЕС должны защищать свои общества от этой циничной геополитической игры. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что "Газпром" и "Молдовагаз" в октябре 2021 года продлили газовый контракт на поставку энергетического ресурса еще на пять лет. Важным пунктом договоренностей стало направление Молдавией в срок текущих платежей за газ. Однако в ноябре республика просрочила платеж.

В Еврокомиссии посчитали, что хорошие отношения России и ЕС зависят от действий РФ.

Фото и видео: European Commission