Глава ДНР заявил о готовности к агрессивным действиям со стороны Украины

Денис Пушилин не хочет исключать никакого варианта развития конфликта на Донбассе.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности региона к агрессивным действиям со стороны Украины. Такую позицию чиновник высказал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт заметил прессе, что ситуация на Донбассе складывается таким образом, что требуется всегда быть готовыми к любому развитию.

То, что у них сейчас появилось таких возможностей больше - ситуация говорит сама за себя, у них слишком много данных о личном составе, о тех командах, которые отдают, о запрете отпусков. Денис Пушилин, глава ДНР

В регионе подчеркнули, что силы ДНР провели ряд военных учений, а также "сгладили" взаимодействие между профильными ведомствами. В настоящее время специалисты экстренных служб отрабатывают совместные мероприятия. Пушилин добавил, что на данный момент никто не может исключить никакого варианта.

Порошенко оговорился, комментируя угрозу "российского вторжения".

Фото и видео: YouTube / Россия 24