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Глава ДНР: в Мариуполе ведут расчистку порта и его акватории
Сегодня, 14:46
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Глава ДНР: в Мариуполе ведут расчистку порта и его акватории

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Денис пушилин сообщил о работах в городе.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в Мариуполе специалисты ведут расчистку морского порта и разминирование его акватории. Соответствующей информацией чиновник поделился с ведущим проекта "Соловьев live".

Идет разминирование акватории…Затопленные суда тоже уже убираются. Канал проходит определенную расчистку, то есть, там работа кипит.

Денис Пушилин, глава ДНР

В морском порту через центр занятости трудоустроены около 600 человек. Власти региона ускоряют бюрократические процедуры. На текущий момент практически завершена инвентаризация.

Пушилин направил в российские банки письма, чтобы они открывали свои филиалы в ДНР.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев live
 

Теги: денис пушилин, днр, донбасс, мариуполь, морской порт, соловьёв live
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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