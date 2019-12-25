Глава ДНР: в Мариуполе ведут расчистку порта и его акватории

Денис пушилин сообщил о работах в городе.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в Мариуполе специалисты ведут расчистку морского порта и разминирование его акватории. Соответствующей информацией чиновник поделился с ведущим проекта "Соловьев live".

Идет разминирование акватории…Затопленные суда тоже уже убираются. Канал проходит определенную расчистку, то есть, там работа кипит. Денис Пушилин, глава ДНР

В морском порту через центр занятости трудоустроены около 600 человек. Власти региона ускоряют бюрократические процедуры. На текущий момент практически завершена инвентаризация.

Пушилин направил в российские банки письма, чтобы они открывали свои филиалы в ДНР.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев live

