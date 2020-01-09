Глава ДНР: ситуация в Донбассе "не рассосется сама собой"

Глава ДНР рассказал о перемещении ВСУ ракетных установок.

Глава Донецкой народной республики заявил, что ситуация на Донбассе "не рассосется сама собой". Такое мнение Денис Пушилин высказал в эфире YouTube-программы "Соловьев Live". Чиновник напомнил журналистам о поставок летального вооружения Киеву западными странами. Также в регионе на линии соприкосновения фиксируются активное перемещение со стороны ВСУ установок "Смерч", "Ураган" и "Град". В дальнейшем эта техника может быть использована против ДНР и ЛНР.

Наша разведка видит перемещения достаточно большого количества дополнительно установок и "Град", и "Смерч", и "Ураган" ближе к линии соприкосновения. Мы абсолютно не можем исключать, что эти установки не будут использоваться против территории республик. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт подчеркнул, что обстановка на линии соприкосновения Донбасса значительно ухудшается с каждым днем.

Пушилин: Байден введением санкций признал ЛНР и ДНР.

Фото и видео: YouTube / Соловьёв LIVE