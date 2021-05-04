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Глава ДНР: сидящие в Мариуполе нацподразделения слабо контролируются из Киева
Сегодня, 10:45
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Глава ДНР: сидящие в Мариуполе нацподразделения слабо контролируются из Киева

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Денис Пушилин рассказал, что ситуация в регионе сложилась тяжелая.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию с эвакуацией из Мариуполя сложной. Таким мнением чиновник поделился в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт добавил, что в настоящее время национальные подразделения Украины слабо контролируются со стороны киевского режима. Несколько сотен тысяч человек в городе  продолжают оставаться "живым щитом" нацбата против российской стороны. 

Все те люди, которые смогли покинуть Мариуполь и переместиться в безопасное место - это происходило вопреки договоренностям и только благодаря самопожертвованию наших военнослужащих.

Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин добавил, что войска ДНр крайне пессимистично настроены в данном регионе. По данным Пушилина, режимы прекращения огня оппоненты используют в собственных целях. При этом военнослужащим не остается ничего другого, как освобождать территорию Мариуполя метр за метром.

Россия захватила документы с планами Киева атаковать Донбасс в марте.

Фото: YouTube / Россия-24

Теги: денис пушилин, днр, донбасс, мариуполь
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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