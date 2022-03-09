Игорь Конашенков сообщил о том, какие именно приказы поступали от командующего нацгвардией Украины.

Россия захватила документы с планами Киева атаковать Донбасс в марте. Такое заявление на утреннем брифинге от 9 марта сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что в распоряжении сил ВС РФ оказались документы национальной гвардии, которые подтверждают сведения об организации наступательной миссии на ДНР и ЛНР, которая должна была пройти в марте текущего года.

…В распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины. Они подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции на Донбассе в марте. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт уточнил, что в Минобороны РФ хорошо помнят тиражируемые в феврале 2021 года западными СМИ заявления руководства Украины об отсутствии каких-либо планов по вооруженному захвату Луганской и Донецкой народных республик, а также намерениях решать конфликт на Донбассе политическим и дипломатическим путями. Конашенков добавил, что оригиналы документов показывают лживость заявлений Киева. В частности, Россия получила приказ, подписанный командующим гвардией Украины генерал-полковником Николаем Баланом от 22 января 2022 года. В нем подробно расписан план подготовки ударной группировки в зоне ООС на Донбассе.

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Фото и видео: Минобороны России