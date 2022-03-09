В министерстве обороны России рассказали о том, что специальная военная операция предупредила и сорвала широкомасштабное наступление Киева на Луганскую и Донецкую народные республики, которое должно было произойти в марте 2022 года. Такое заявление перед журналистами на утреннем брифинге сделал генерал-майор РФ Игорь Конашенков.
Остается невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Сотрудник российского военного ведомства подчеркнул, что его слова доказывают опубликованные Минобороны РФ секретные документы, подписанные командованием национальной гвардии Украины. Документы оказались в распоряжении сил РФ во время проведения специальной операции на территории соседнего государства. Конашенков добавил, что на данный момент неизвестно, как глубоко Вашингтон и НАТО были вовлечены в планирование и подготовку военной операции по штурму Донбасса армией ВСУ.
Нацразведка США: РФ недооценила трудности операции на Украине.
Фото и видео: Минобороны России
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