Игорь Конашенков считает, что в операции могли принимать участие США и НАТО.

В министерстве обороны России рассказали о том, что специальная военная операция предупредила и сорвала широкомасштабное наступление Киева на Луганскую и Донецкую народные республики, которое должно было произойти в марте 2022 года. Такое заявление перед журналистами на утреннем брифинге сделал генерал-майор РФ Игорь Конашенков.

Остается невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Сотрудник российского военного ведомства подчеркнул, что его слова доказывают опубликованные Минобороны РФ секретные документы, подписанные командованием национальной гвардии Украины. Документы оказались в распоряжении сил РФ во время проведения специальной операции на территории соседнего государства. Конашенков добавил, что на данный момент неизвестно, как глубоко Вашингтон и НАТО были вовлечены в планирование и подготовку военной операции по штурму Донбасса армией ВСУ.

Нацразведка США: РФ недооценила трудности операции на Украине.

Фото и видео: Минобороны России