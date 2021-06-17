Глава ДНР рассказал, будет ли референдум за присоединение к России

Денис Пушилин провел пресс-конференцию со СМИ.

Глава ДНР рассказал журналистам, будет ли референдум за присоединение к России. На пресс-конференции 16 июня у Дениса Пушилина корреспондент спросил о том, хочет ли самопровозглашенная Донецкая народная республика спрашивать мнение местного населения относительно вхождения в состав РФ.

Абсолютное большинство людей, с которыми я общаюсь, хотят быть как можно ближе к России. Это желание только усилилось с 2014 года. Денис Пушилин, глава ДНР

Чиновник подчеркнул, что вопрос о том, когда в ДНР будет референдум по вышеуказанному вопросу он может переадресовать самим гражданам. По мнению Пушилина, желание населения, проживающего на территории Донбасса, не пропало, а только усилилось. По мнению спикера, сейчас регион живет в ожидании того, когда появится "окно возможностей".

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Фото и видео: Русская весна

