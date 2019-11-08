Республика не будет спокойно смотреть, как киевская полиция разгуливает по Петровскому.

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское. Денис Пушилин объяснил, что военные самопровозглашенной республики не будут бездействовать. Если на территории населенного пункта после разведения войск появится киевская нацгвардия, то власти ДНР ответят симметричными и зеркальными действиями.

Ответственно заявляю….на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардии, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики прокомментировал политик

Кроме того, после такого вмешательства процесс на новых участках "станет неосуществим". Об этом заявил Пушилин. Ранее предположение о возможном входе полиции Украины сделал поверенный в делах США в стране Уильям Тейлор.

Ранее Piter.tv писал о том, что разведение сил в Петровском в Донбассе будет проходить три дня.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Министерство информации ДНР