Разведение сил в Петровском в Донбассе будет проходить три дня

В 12 часов Киев начнет уводить военных с территории.

Украинские военные объявили о том, что процесс разведения сил в поселке Петровское может затянуться. По словам командующего операцией, мероприятия по выводу бойцов и техники будет проводиться в течение трех дней.

Напомним, что ранее было объявлено, что сторонам удалось соблюсти семидневный режим тишины в районе Донбасса. В связи с этим в 12 часов 7 ноября развернется деятельность по разводу сил. Киев готова пойти на это, если со стороны оппонентов последуют зеркальные действия.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия не видит шагов Украины по подготовке к "нормандской четверке".

Фото: Pixabay.com

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