Глава Центра Гамалеи назвал способы повысить эффективность вакцины

Александр Гинзбург посоветовал временно отказаться от спорта и начать правильно питаться.

Глава НИЦ имени Гамалеи назвал способы повысить эффективность вакцины. Об этом Александр гинцбург сообщил в интервью журналистам "Российской газеты". эксперт объяснил, что максимальный эффект от введения препарата будет в том случае, если человек не будет перегружать организм в течение трех дней физическими нагрузками.

Это нужно для лучшего формирования иммунного ответа на вакцину. Если человек привык регулярно заниматься теми видами спорта, которые требуют выносливости, то просто надо снизить нагрузку в полтора-два раза, не доводить себя до изнеможения Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Эксперт также оценил важность полноценного питания после прививки, так как формирование антител энергетически затратно для организма. При длительных спортивных нагрузках синтез белка, необходимый для образования антител, проходит тяжелее. Гинцбург напомнил, что человеку может не хватить глюкозы и сахаров, чтобы равномерно обеспечить процесс.

Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт".

Фото: Минздрав России