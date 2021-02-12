Препарат разрабатывается не для использования в России.

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт". По данным эксперта, препарат будут использовать страны, которые не имеют возможности приобрести полноценные вакцины из других стран или самостоятельно их разработать. Такую информацию медик привел во время интервью журналистам телеканала "Россия-24".

Этот препарат планируется использовать не на территории РФ, на территории РФ, насколько я знаю, будет использоваться по-прежнему двукомпонентная вакцина "Спутник V", которая дает очень мощную, надежную и, самое главное, продолжительную иммунную защиту от возбудителя COVID-19 Александр Гинцбург, НИЦ имени Гамалеи

Специалист напомнил, что "Спутник Лайт" состоит только из одного компонента "Спутник V".

Гинцбург рассказал о вакцине "Cпутник V" для детей.

Видео: YouTube / Россия 24