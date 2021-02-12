Эксперт также упомянул о создании назальной формы вакцины.

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о вакцине "Cпутник V" для детей. По информации от специалиста, состав препарат не будет изменен, однако медики скорректируют дозировку исходя из возраста несовершеннолетнего. Об этом спикер заявил в интервью журналистам телеканала "Россия-24".

Когда мы получим разрешение на исследования "Спутник V" на детском населении, то детское население будет разбито на определенные возрастные группы. Допустим, 17-14, 14-9 и 9 и меньше, а может быть, даже на четыре возрастных группы Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Эксперт напомнил, что к времени, когда будет получено разрешение, медики уже проведут необходимые исследования по поводу назальной формы вакцины. Он не исключил, что такой вариант "Спутника V" будет рекомендован в первую очередь детям.

Гинцбург считает, что "Спутник Лайт" поможет сбить пик заболеваемости COVID-19.

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