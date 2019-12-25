Данная вакцина будет однокомпонентной.

Центр. им. Гамалеи завершает вторую фазу клинических исследований вакцины "Спутник лайт". Об этом рассказал директор научного института Александр Гинцбург.

"Спутник лайт" снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции. Александр Гинцбург, глава центра им. Гамалеи

По его словам, данная вакцина будет однокомпонентной. Однако длительность эффекта у неё будет в три или четыре раза меньше, чем у оригинального двухфазного препарата.

Ранее в Евросоюзе заявили, что не получали заявку на регистрацию "Спутника V".

Фото: Piter.tv