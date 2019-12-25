Это позволит властям государств, которые закупят "Спутник Лайт" направлять больше сил на борьбу с пандемией коронавируса.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что "Спутник Лайт" поможет сбить пик заболеваемости COVID-19. По его словам, препарат поможет сбить нагрузку на систему здравоохранения и снизить количество тяжёлых случаев.

Стянув эпидемический процесс во времени, что дает возможности с меньшими потерями. Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи

Он подчеркнул, что это позволит властям государств, которые закупят "Спутник Лайт" направлять больше сил на борьбу с пандемией коронавируса.

Ранее мы писали, что центр. им. Гамалеи завершает вторую фазу клинических исследований вакцины "Спутник лайт". По его словам, данная вакцина будет однокомпонентной. Однако длительность эффекта у неё будет в три или четыре раза меньше, чем у оригинального двухфазного препарата.

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