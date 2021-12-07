Глава ЦБ сравнила предложения экосистем с продажей бус аборигенам

Эльвира Набиуллина видит угрозу в предоставлении экосистемам персональной информации пользователя.

Глава Центробанка России сравнила предложения экосистем с продажей бус аборигенам. Об этом глава российского регулятора сообщила участникам форума Finopolis. По мнению Эльвиры Набиуллиной, россиянам следует тщательно взвешивать "щедрые" предложения перед тем, как предоставлять фирмам свои личные данные. Она не исключила того, что клиенту может казаться, что его поставили в центр мира за счет суппераппов, суперсервисов и экосистем. Она призвала задуматься над вопросом о том, кто же и чем будет платить за комфорт, удобство и дешевизну.

Оптимисты говорят, что практически ничем и что технологии настолько хороши, что бизнес с использованием этих технологий предложит для него самое оптимальное, самое лучшее. Пессимисты говорят, придется заплатить повышением цен на товары и услуги, потому что неизбежно возникнет монополизм. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ России

Эксперт полагает, что мировые регуляторы формируют меры для снижения рисков для клиентов экосистем. В России также ведутся дискуссию, но они все еще далеки от завершения. Рассматриваются как экономические, так и финансовые эффекты от развития экосистем. Набиуллина задала публике вопрос о том, смогут ли люди при полном изобилии предложений сохранить здравое отношение.

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Фото и видео: Youtube/Банк России