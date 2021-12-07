Бизнесмен оценил формирование Марком Цукербергом собственной метавселенной на основе соцсетей.

Российский предприниматель Герман Греф заявил, что не верит в метавселенную Facebook. По словам специалиста, на данный момент имеющиеся у человечества технологии ограничивают построение подобных виртуальных пространств, поэтому пользователю находиться в метавселенных неудобно. Однако, по словам Грефа, в будущем мир придет к такой системе. Рассуждениями по данному вопросу глава Сбербанка поделился с участниками форума Finopolis.

Я не верю в метавселенную имени Цукерберга. Я посмотрел на все его продукты, надел этот самый Oculus и провел в нем больше часа впервые в жизни, - я понял, что, может быть, там надо провести месяц, после этого ты привыкнешь. Это неудобно, даже для взрослого человека очень серьезное давление. Герман Греф, глава Сбера

Напомним, что американская компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Марк Цукерберг заметил, что новый бренд сделает акцент на метавселенной, в которой человек откажется от экранов и начнет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. Греф считает, что для создания метавселенных необходимо оборудовать новую платформу со всеми атрибутами. Однако преодолеть этот барьер смогли только единицы, но перехода к метавселенной даже они не смогли перейти.

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Фото и видео: Youtube/Банк России