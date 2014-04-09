Глава РФ видит необходимость в защите личных данных пользователей.

Российский президент Владимир Путин заявил о долге властей защищать аватары россиян в метавселенных. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления на международной конференции Artificial Intelligence (Al) Journey 2021. По мнению политика, государство должно заниматься защитой персональных сведений о гражданах страны, а также их виртуальных двойников.

Государство должно взять на себя ответственность за хранение критически важной информации. Речь уже идет не о том, чтобы обеспечить кибербезопасность самого человека, но и его виртуального двойника — аватара внутри формирующихся метавселенных. Владимир Путин, президент РФ

По словам лидера страны, в киберпространстве все чаще поднимаются вопросы, связанные с защитой информации, а также цифровых операций, противодействии манипуляциям с поступками пользователей. Путин напомнил, что термин "метавселенная" говорит о том, что в пространстве люди могут спастись от недостатков, которые фиксируются в реальности. Он призвал пользоваться этой площадкой для удаленного обучения и общения.

Путин назвал отношение к мигрантам противоречащим ценностям гуманизма.

Фото и видео: Kremlin.ru