Глава РФ оценил действия Варшавы против беженцев на границе.

Российский президент Владимир Путин назвал отношение к мигрантам противоречащим ценностям гуманизма. Таким мнением глава государства поделился с журналистом телеканала "Россия-24". Он оценил отношение польских властей к беженцам. По словам политика, такое отношение абсолютно не вяжется с ценностями, задекларированными Евросоюзом. При этом Брюссель регулярно напоминает Москве о том, что гуманитарные вопросы всегда должны стоять "во главе угла".

Когда на границе между Белоруссией и Польшей сейчас польские пограничники избивают, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в местах их расположения, как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что на государственной границе между Белоруссией и Польшей сейчас находятся беременные, а также маленькие дети. По словам Путина, в первую очередь ему жалко малышей, когда он видит происходящее. Он напомнил, что на улице стоит минусовая температура.

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Фото и видео: Kremlin.ru