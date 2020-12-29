Министры получили статус исполняющих обязанности.

Глава Бурятии отправил в отставку правительство республики. Об этом Алексей Цыденов сообщил во время регионального совещания с членами администрации 15 января. По словам чиновника, Бурятии необходимы структурные изменения в сфере управления. На данный момент известно, что все министры будут иметь статус временно исполняющих обязанности.

Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше Алексей Цыденов, глава Бурятии

Глава региона напомнил, что перед правительством Бурятии поставлены сложные задачи. Он отметил, что особое внимание следует уделить системе здравоохранения и образования.

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Фото: Piter.tv