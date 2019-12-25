Глава Arianespace: Европа не должна позволять США доминировать в космической отрасли

Стефан Исраэль рассказал, что нельзя отдавать США бразды правления в космическом пространстве.

Глава Arianespace заявил о том, что Европа не должна позволять США доминировать в космической отрасли. Такое заявление специалист сделал во время выступления на экономическом форуме во французском Экс-ан-Провансе. Стефан Исраэль уверен, что массовые запуски группировок спутников, а также значительные финансовые вложения в отрасль космонавтики приведут к серьезному перевесу в пользу американских корпораций. Спикер призвал Европу объединиться ради достижения общей цели и создания конкуренции Вашингтону.

SpaceX - наши основные конкуренты. Каждые две недели у нас над головами появляются по 60 новых спутников. Если Европа не отреагирует достаточно оперативно, однажды мы получим ситуацию, когда одна компания будет доминировать над остальными. Стефан Исраэль, глава Arianespace

Эксперт надеется, что США не удастся монополизировать нормативную базу использования космического пространства. При этом доступ к орбите Земли может быть затруднен. Еще один вызовом для сферы космонавтики является экологический и вопрос частот. Пока что американцы выделяют на развитие направления в пять раз больше средств, чем Европа. Это приводит к появлению в стране "частных компаний с миллиардными активами".

Даже NASA сейчас занимает позицию снижения интервенции и предпочитает покупать услуги, как это происходит с начала истории SpaceX. Стефан Исраэль, глава Arianespace

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Фото: Arianespace