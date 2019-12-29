Гитару Курта Кобейна выставили на торги почти за $1 млн

На этом музыкальном инструменте артист играл во время концерта MTV Unplugged.

В США на аукцион выставлена гитара Martin D-18E покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна. Начальная цена лота составила почти $1 млн. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте аукционного дома Julien"s Auctions.

На гитаре Martin D-18E Кобейн играл во время акустического концерта MTV Unplugged. Выступление состоялось 18 ноября 1993 года в нью-йоркской студии звукозаписи Sony Music Studios. Приблизительно через пять месяцев музыкант скончался.

Видео- и аудиоверсии концерта были выпущены в 1994 году, после смерти артиста. Они считаются одной из самых знаменитых концертных записей Nirvana. В 1996 года пластинка Unplugged in New York была удостоена "Грэмми" в номинации "Лучший альтернативный альбом".

Гитара Курта Кобейна будет представлена в разделе "Кумиры музыки". Аукцион пройдет в режиме онлайн в Беверли-Хиллз в пятницу, 19 июня, и в субботу, 20 июня.

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Фото: juliensauctions.com