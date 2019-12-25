Стартовая цена составляла 1 тысяча рублей.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что в Петербурге подписанный Бродским конверт продан на аукционе за 550 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-службе аукционного дома "12-й стул".

Отмечается, что стартовая цена лота начиналась с тысячи рублей. Известно, что соответствующий конверт Иосиф Бродский отправил историку, писателю, главному редактору журнала "Звезда" Якову Аркадьевичу Гордину.

Соответствующие торги проводили в поддержку журнала "Звезда".

Ранее мы сообщали о том, что Хаматова ответила "хамоватым" критикам сериала о Зулейхе.

Фото:пресс-служба аукционного дома "12-й стул"