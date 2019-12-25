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В Петербурге подписанный Бродским конверт продан на аукционе за 550 тысяч рублей
Сегодня, 13:02
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге подписанный Бродским конверт продан на аукционе за 550 тысяч рублей

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Стартовая цена составляла 1 тысяча рублей.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что в Петербурге подписанный Бродским конверт продан на аукционе за 550 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-службе аукционного дома "12-й стул".

Отмечается, что стартовая цена лота начиналась с тысячи рублей. Известно, что соответствующий конверт  Иосиф Бродский отправил историку, писателю, главному редактору журнала "Звезда" Якову Аркадьевичу Гордину.

Соответствующие торги проводили в поддержку журнала "Звезда". 

Ранее мы сообщали о том, что Хаматова ответила "хамоватым" критикам сериала о Зулейхе.

Фото:пресс-служба аукционного дома "12-й стул"

Теги: бродский, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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