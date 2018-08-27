Гитары фронтмена Pink Floyd установили рекорд на аукционе

Средства будут направлены в пользу защиты окружающей среды.

Гитары Дэвида Гилмора, известного лидера рок-группы Pink Floyd, ушли с молотка за 21,5 миллионов долларов. Об этом сообщили Rolling Stone.

На аукцион было выставлено около 130 гитар музыканта. Самым дорогим лотом стала "Black Strat", купленная за 4 миллиона долларов, хотя ее предполагаемая цена варьировалась в районе 100-150 тысяч. Fender Stratocaster Гилмора ушел с молотка за 1,8 миллиона долларов, а Gretsch White Penguin – за 447 тысяч. Общая прибыль составила 21,5 миллионов долларов.

Отмечается, что торги продлились 8 часов и принесли "рекордную прибыль". В них приняли участие коллекционеры из 66 стран мира. Средства будут направлены в пользу защиты окружающей среды.

Ранее мы писали об аукционе, на котором продали фортепиано лидера группы The Beatles Джона Леннона. Любителей легендарных рокеров недавно порадовали еще одним аукционом, но бесплатным – в сеть выложили ранее неизданную песню вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри.

Фото: Getty Images / Michael loccisano