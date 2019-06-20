В сети появилась ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Из версии 2019 года вырезали весь инструментальный ряд, оставив лишь вокал вокалиста Queen и фортепьяно.

В сети появилась ранее неизданная версия композиции "Time" Фредди Меркьюри под названием "Time Waits For One". Трек, сопровожденный архивным видео, был опубликован на канале Freddie Mercury Solo.

Оригинальная композиция "Time" была записана Фредди Меркьюри в 1986 году для концептуального альбома с одноименным названием. Также композиция должна была стать частью мюзикла музыканта Дейва Кларка.

В 2017 году он нашел неизданную версию трека у себя в архивах и вместе с клавишником Майком Мораном свел новую версию песни и дал ей полное название "Time Waits For One". Специально для версии 2019 года они вырезали весь остальной инструментальный ряд, оставив лишь вокал вокалиста Queen и фортепьяно.

Видео: Ютуб/ Freddie Mercury Solo