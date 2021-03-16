Вакцину нельзя ставить людям с отеком Квинке и анафилактическим шоком.

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, кому нельзя прививаться "Спутником V". Об этом специалист сообщил журналистам на онлайн-брифинге из пресс-центра Sputnik Казахстан в Нур-Султане. Медик напомнил, что вакцину нельзя использовать только при тяжелых аллергических реакциях организма.

Таких категорий людей минимальное количество, только люди с тяжелыми аллергическими заболеваниями, даже с осложнениями – отек Квинке и анафилактический шок. Те люди, у которых аллергия на определенные антигены - надо вакцинироваться. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Эксперт объяснил, что при выраженных аллергических реакциях пациентам надо советоваться по поводу вакцинации со своим лечащим врачом, который поможет выбрать оптимальное время для прививки.

Производство "Спутника V" в Италии к маю может достичь 10 млн доз ежемесячно.

Видео: Youtube/Sputnik Казахстан