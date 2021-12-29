Гинцбург: однозначно говорить о легком течении COVID-19 при "омикроне" нельзя

У людей с ослабленным иммунитетом заболевание может протекать в тяжелой форме.

Однозначно говорить о легком течении COVID-19 при штамме "омикрон" нельзя, так как у людей с ослабленным иммунитетом заболевание может протекать в тяжелой форме. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт уточнил, о легком протекании ковида говорят европейские страны, в которых привито от 60 до 80 процентов населения, но эти данные не однозначны. На территории России на данный момент мало вакцинированных, поэтому вероятнее всего, у таких людей будет тяжелое течение болезни, заметил Гинцбург. По его мнению, привитых "Спутником V", возможно, эта проблема вообще не коснется.

Напомним, накануне ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в стране составляет почти 63,9 процента. Лишь в четырех субъектах страны этот уровень достиг 80 процентов.

Ранее мы сообщали, что в Москве усиливают антиковидные меры.

Фото: kremlin.ru