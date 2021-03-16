Эксперт предположил, что дело в некачественной очистке препарата.

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал возможную причину появления тромбов после вакцины AstraZeneca. По мнению специалиста, вероятной версией того, почему у пациентов после прививки сформировали тромбы, может быть проведенная некачественная очистка препарата. Он не исключил того, что причина кроется не в самом препарате, а в степени очистки.

На этот вопрос точно ответят эксперты в Евросоюзе, которые сейчас занимаются оценкой этих случаев, связанных по всей видимости с тромбозом у ряда вакцинированных данным препаратом, доказательств возможной связи между этими двумя явлениями, и возможным механизмом. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Напомним, что степень очистки в результате производственной наработки бывает различной - двух- трехэтапной. Некачественная очистка может способствовать агрегации тромбоцитов у части вакцинированных.

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Видео: Youtube/Sputnik Казахстан