Гинцбург назвал главное преимущество вакцинации от COVID-19

По его словам, заболевшие после вакцинации будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома.

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что жители России, которые прививались от COVID-19, но позже заразились им, будут иметь минимальные последствия от перенесенной инфекции. Об этом пишет ТАСС.

Конечно, весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму. Александр Гинцбург, директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи

По словам специалиста, граждане, которые привились двумя компонентами вакцины, имеют минимальный шанс заражения COVID-19. Гинцбург отметил, чаще всего есть риск "подцепить" коронавирус в течение двух недель после второй прививки, когда происходит формирование иммунитета.

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