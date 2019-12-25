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Петербуржцев удивили гигантские грибы в Ленобласти
Сегодня, 9:17
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Петербуржцев удивили гигантские грибы в Ленобласти

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Фотографии находки выложили в соцсетях. В комментариях отметили, что эти грибы несъедобны.

Семья из Северной столицы нашла огромные грибы во время отдыха в Кировском районе Ленобласти. Любители тихой озоны рассказали подробности о находках в соцсетях.

Отмечается, что настолько больших грибов петербуржцы ещё не встречали. В комментариях сообщили название находки – Гимнопил Юноны. Несмотря на то, что этот вид грибов не считается ядовитым, их нельзя употреблять в пищу из-за слишком горького вкуса. 

Судя по информации знатоков, Гимнопил Юноны произрастает на всей территории страны за исключением холодных мест. Чаще всего его можно обнаружить под дубами.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как не отравиться грибами.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Анастасия Захарова)

Теги: грибники, грибы, ленинградская область, природа
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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