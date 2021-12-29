Бастрыкин заинтересовался гибелью 2-летней девочки в Мурино

Ребенок долгое время жил с няней.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах гибели 2-летней девочки, тело которой нашли в одной из квартир в Мурино. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Известно, что ребенок долгое время жил с няней. В полицию обратилась мать девочки. Она рассказала, что ей позвонила няня и попросила забрать малышку, так как девочке стало плохо. Прибывшая на место женщина обнаружила свою дочь мертвой. На теле погибшей имелись гематомы на спине и подбородке.

В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее мы писали, что арендаторы убили хозяина квартиры на проспекте Большевиков.

Фото: Piter.TV