Бастрыкин заинтересовался гибелью 2-летней девочки в Мурино

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах гибели 2-летней девочки, тело которой нашли в одной из квартир в Мурино. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Известно, что ребенок долгое время жил с няней. В полицию обратилась мать девочки. Она рассказала, что ей позвонила няня и попросила забрать малышку, так как девочке стало плохо. Прибывшая на место женщина обнаружила свою дочь мертвой. На теле погибшей имелись гематомы на спине и подбородке.
В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии. Назначены необходимые экспертизы.
Ранее мы писали, что арендаторы убили хозяина квартиры на проспекте Большевиков.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все