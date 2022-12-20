Герой России Олег Крюков рассказывает, как предотвратить терроризм и спасти жизни

Герой России Олег Крюков делится опытом искусства противодействия терроризму. Также он рассказал о своей работе в Буйнакске.

Олег Крюков, командовавший 531-м отдельным инженерно-саперным батальоном 136-й мотострелковой бригады, поделился своим опытом и знаниями о том, кто становится террористом и как можно избежать этой опасности. Об этом пишет "Петербургский дневник".

События 4 сентября 1999 года в Буйнакске оставили глубокий след в истории. В этот день произошел ужасный взрыв, в результате которого погибли 64 человека, включая 23 ребенка, а более 140 человек получили различные ранения. Олег Крюков вспоминает, что его батальон находился на окраине города, но взрыв тронул каждого. Эта трагедия столкнула героя с нечеловеческой угрозой, которую представляли террористы.

Крюков рассказал о том, как террористы часто используют тактику невидимой войны, когда целью становятся мирные жители. В тот день, второй взрыв был готов к совершению, и герой сразу же начал организовывать поиски опасной машины. Чудом удалось обнаружить грузовик, который был замаскирован под фургон с надписью "Хлеб". Там террористы скрыли более 2 тонн взрывчатки, а взрывное устройство было спрятано в кабине.

Когда Олег Крюков говорит о природе терроризма, он подчеркивает, что это нечестные и скрытые пути достижения целей, которых нельзя добиться открыто. Он также подчеркивает, что террористические атаки могут иметь целью не только нанести ущерб стране, но и посеять хаос и страх в обществе.

Ранее сообщалось, что в Петербурге арестовали программиста оборонного завода за оправдание терроризма.

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