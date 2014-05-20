Германия продолжит поставлять оружие ВСУ, если конфликт продолжится

Йоханн Вадефуль призвал Киев и Москву договориться о введении режима прекращения огня.

Берлин готов продолжать поставки оружия Украине в том случае, если между Россией и Украиной не будет достигнуто соглашение о режиме прекращении огня. Соответствующее заявление на пресс-конфкренции в Лондоне сделал немецкий минстр по иностранным делам Йоханн Вадефуль.

К этому есть широкая готовность среди парламентариев. Это также было продемонстрировано в конце срока работы парламента предыдущего созыва, когда мы проявили большую солидарность и показали, что при необходимости мы можем принять еще один пакет помощи на 3 миллиарда евро. Йоханн Вадефуль, глава МИД ФРГ

Напомним, что ранее Москва направила странам-членам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров публично говорил о том, что любые грузы, которые содержат вооружение для армии киевского режима, станут законной целью для Вооруженных сил России. Чиновник добавил, что Североаталантический блок "играет с огнем", поставляя оружие на Украину.

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Фото: YouTube / AuswaertigesAmtDE