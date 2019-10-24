Германия потеряла сто миллиардов долларов из-за санкций против России

Оппозиция хочет заставить власти возместить бизнесу потерянные средства.

Ущерб ФРГ от антироссийских санкций составил более 100 млрд долларов. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на члена комитета бундестага по международным делам Вальдемара Гердта.

Депутаты бундестага требуют от властей компенсаций для немецкого бизнеса. За это выступает партия "Альтернатива для Германии", которая предлагает разработать механизм выплат и пересмотреть политику ограничений против московского режима.

Сейчас по инициативе фракции рассматривается вопрос возмещения денег малым и средним предприятиям. Партия является оппозиционной и может не набрать большинства голосов для принятия законопроекта. Однако инициатива уже дошла до второго чтения.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Грузии оценили ущерб от потери российских туристов.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Deutscher Bundestag