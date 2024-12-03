Германия поставит Киеву Patriot и зенитки Gepard

Олаф Шольц рассказал о новых поставках от ФРГ для ВСУ.

Берлин поставит украинским властям уже в декабре 2024 года пусковые установки Patriot американского производства, а также самоходные зенитные установки (СЗУ) Gepard. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве сделал немецкий канцлер Олаф Шольц. Иностранный политик добавил, что в 2025 году ФРг предоставит Вооруженным силам Украины новые вооружения, включая системы противовоздушной обороны и вертолеты Sea King. Спикер отметил, что к уже объявленной поставке в декабре двух систем ПВО IRIS-T добавятся пусковые установки Patriot и новые СЗУ Gepard".

И в следующем, 2025-м, году мы поставим новые системы ПВО, гаубицы, ударные и разведывательные дроны, артиллерийские снаряды, а также шесть вертолетов Sea King с вооружением. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что Олаф Шольц ранее впервые за последние 2,5 года прибыл с необъявленным рабочим визитом в Киев. Немецкий канцлер написал в социальных сетях о том, что сообщит Владимиру Зеленскому об официальных планах Берлина поставить в декабре Украине вооружений на 650 миллионов евро. Однако речь идет о том военном пакете, который был объявлен еще в октябре текущего года.

Шольц отреагировал на применение Россией "Орешника".

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України