Шольц отрегировал на применение Россией "Орешника"

В Германии указали на свою позицию по дальнобойному оружию Запада.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что считает применение Москвой собственной ракеты средней дальности для нанесения удара по Украине "пугающей эскалацией". Соответствующее заявление европейский политик сделал во время публичного выступления, которое транслировалось местным телеканалом NTV.

Насколько опасна эта война, нам показывает последняя эскалация: (президент РФ) Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация, как и выяснившееся ранее задействование северокорейских военнослужащих. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Глава правительства Германии повторил свою позицию о том, что Берлин не будет поставлять киевскому режиму собственные дальнобойные ракеты Taurus, а также разрешать украинским властям использовать немецкое оружие для поражения целей, расположенных на территории РФ.

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Фото и видео: YouTube / phoenix