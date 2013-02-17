Немецкие законодатели не поверии словам канцлера.

Немецкого канцлера Олафа Шольца высмеяли местные законодатели во время его выступления в бундестаге. Инцидент произошел в тот момент, когда глава федерального правительства заявил о том, что Берлин в состоянии правильно распоряжаться собственным государственным бюджетом. Соответствующий момент попал на прямую трансляцию заседания в парламенте. Политику даже не дали закончить фразу, когда зал взорвался смехом от слов спикера. После этого Олафу Шольцу пришлось взять паузу, а затем начать предложение заново.

Я очень горд тем, что Германия хорошо распоряжается деньгами… Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что Германия в начале ноября 2024 года столкнулась с серьезным правительственным кризисом. Это произошло после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен министр по финансам Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения руководитель правительства ФРГ назвал нежелание последнего в рамках планирования государственного бюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку армии киевского режима, а также инвестирование в будущее страны.

Шольц назвал несовпадающими его точку зрения и Орбана по Украине.

Фото и видео: YouTube / ZEIT ONLINE