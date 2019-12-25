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Германия по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, заявила Меркель
Сегодня, 12:52
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Германия по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, заявила Меркель

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Ангела Меркель выступила с обращением в память о 80-ой годовщине начала ВОВ.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила о необходимости поддержания диалога с Россией, несмотря на имеющиеся разногласия.Об этом политик сообщила в видеообращении, посвященном 80-летней годовщине начала ВОВ. Глава правительства ФРГ уточнила, что между Берлином и Москвой по прежнему существует тесная экономическая, общественная и историческая связь. 

Мы по-прежнему нуждаемся в диалоге с Россией. Наши страны тесно связаны друг с другом. Пандемия вновь показала нам это, и это относится и к борьбе с глобальным потеплением, которая касается нас всех, Россия играет в этом важную роль.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ

В Германии напомнили, что "испытывают боль" в связи с тем, как совсем недавно в России, а также и в Белоруссии "делается невозможным" участие гражданского общества в определении пути развития стран. Канцлер объяснила, что говорит о преследовании мирных протестующих, оппозиционеров. Эти факты, по словам Меркель, усложняют сотрудничество с Москвой. Также она уточнила, что Берлин не может принять крымский вопрос, а также ситуацию на Донбассе.

Захарова назвала власти Украины мазохистами в связи с намерением провести саммит по Крыму.

Фото: Ihr Programm – Lüften! Maske auf! Abstand halten!

Теги: ангела меркель, вов, вторая мировая война, германия, фрг
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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