Германия по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, заявила Меркель

Ангела Меркель выступила с обращением в память о 80-ой годовщине начала ВОВ.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила о необходимости поддержания диалога с Россией, несмотря на имеющиеся разногласия.Об этом политик сообщила в видеообращении, посвященном 80-летней годовщине начала ВОВ. Глава правительства ФРГ уточнила, что между Берлином и Москвой по прежнему существует тесная экономическая, общественная и историческая связь.

Мы по-прежнему нуждаемся в диалоге с Россией. Наши страны тесно связаны друг с другом. Пандемия вновь показала нам это, и это относится и к борьбе с глобальным потеплением, которая касается нас всех, Россия играет в этом важную роль. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

В Германии напомнили, что "испытывают боль" в связи с тем, как совсем недавно в России, а также и в Белоруссии "делается невозможным" участие гражданского общества в определении пути развития стран. Канцлер объяснила, что говорит о преследовании мирных протестующих, оппозиционеров. Эти факты, по словам Меркель, усложняют сотрудничество с Москвой. Также она уточнила, что Берлин не может принять крымский вопрос, а также ситуацию на Донбассе.

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